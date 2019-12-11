林口長庚紀念醫院11日舉辦社區健康促進成果發表會，今年舉辦各式活動，滿意度答95％以上。（院方提供／賴佑維桃園傳真）

林口長庚紀念醫院長推動桃園市龜山區里投入社區健康促進行列，至今已經全區32里，長庚11日舉辦社區健康促進成果發表會，有里長減掉48公斤，各式活動的民眾的滿意度高達95％以上。

長庚里長林俊源分享他加入社區健康促進計畫後，身體力行，改變飲食、運動及生活習慣。體重從131公斤下降至83公斤，足足減掉48公斤。體脂肪也從39％下降至23％，血壓也獲得改善。

林口長庚醫院與長庚科技大學高齡暨健康照護管理系所長張淑紅長期進行產學合作，透過輔導龜山區里長及培養社區在地種子志工，使其具備發展社區健康促進的能力，並於各里設立「社區健康守護站」，由醫療團隊每月定期至各里提供社區預防保健篩檢服務，例如血壓、血糖、腰圍、體重體脂監測及醫療諮詢等。

今年年在龜山全區所有里長的共同努力下，龜山區共計辦理完成429場社區健康守護站，服務28559人次，辦理17場大型健走活動，共10017人次參與，辦理84場社區健康衛教講座，共7191人次參與，辦理77場次運動課程，共2862人次參與，辦理28場營養講座及實作課程，共3885人次參與。這些活動透過問卷調查顯示，民眾的滿意度高達95％以上。

(中時 )