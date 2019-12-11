英超有所謂Big6六大豪門，指的是曼城、利物浦、切爾西、曼聯、兵工廠和托特納姆熱刺，英超自1992-93賽季成立以來，27年只出現過6支冠軍，其中有25年都是被六大豪門中的4隊包辦（利物浦和熱刺未曾贏過英超冠軍），只有1995年的布萊克本流浪者和2016年的萊切斯特城能夠突破壟斷。

Big6實力如此強悍，那麼這6隊之間的對決，是否就足以影響冠軍歸屬？我們來看看前兩個賽季，Big6內戰的對賽成績：

英超Big6內戰成績

英超Big6內戰成績

從以上紀錄可見，前兩個賽季的英超最終排名，前3位都與Big6內戰的排名完全吻合。2017-18賽季曼城以破紀錄的100分積分奪冠，總戰績為32勝4和2負，唯二的敗仗正是在Big6內戰中不敵利物浦和曼聯。2018-19賽季曼城以98分衝過終點，僅以1分的些微差距力壓利物浦衛冕冠軍，但在Big6內戰中，曼城卻領先利物浦6分。雙方對戰的兩場比賽至為關鍵，曼城作客和0：0、主場贏2：1，如果利物浦能在與曼城的對決中多拿1分，或是從其他Big6球隊身上多拿2分，最終的結局就會改寫。

回到本賽季，利物浦目前以15勝1和積分46分的無敵姿態領先群雄，萊切斯特城38分排名第2，曼城32分排名第3。如果將萊切斯特城也納入到對戰紀錄中，Big6+狐狸的本季對戰成績如下：

英超Big6與萊切斯特城成績

利物浦排名第1毫無疑問，曼聯雖然保持不敗，卻因為對其他球隊失分太多，目前只排名第5。有趣的是，曼聯在後佛格森時代一直是最不符合Big6內戰與最終排名的球隊，回到萊切斯特城意外奪冠的2015-16球季，當年的Big6+狐狸對戰成績如下：

英超Big6與萊切斯特城成績

15-16賽季的情況相當混亂，曼聯儘管在內戰中領先，但總成績只排名第5，狐狸、兵工廠和熱刺最終排名前3。

如果Big6內戰成績大致符合英超最終排名，那麼「紅軍」利物浦本季可說是一枝獨秀，隊史首座英超冠軍幾乎已是囊中之物，難怪有國外的博彩公司已經宣布要提前派彩了。

(中時電子報)