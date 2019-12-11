末期心臟衰竭患者常須等待移植心臟，期間長達半年至一年，過程隨時可能因併發症死亡，一名70多歲還在工作的林先生今年8月被醫師宣判急需換心，卻暫無合適心臟，所幸等待器官移植期間，三總替他植入新型的長效型心室輔助器，減輕他的心臟負擔。林先生說，手術4個月的他，現在自己走路去買菜也不成問題。

據器官捐贈移植登錄中心統計，我國每年等待心臟移植患者約200至250人，其中高達60至70人因死亡退出等待，實際換心者僅80至90人。而裝長效心室輔助器成為續命關鍵，等待移植心臟最長可維持運轉12年，裝置後兩年存活率統計達8成以上。

林先生說，他4個月前因突然胸悶被送入急診加護病房，所幸轉入三總後，院方替他植入新型的長效型心室輔助器，在等到移植的心臟前，穩定了他的病況。術後4個多月，林先生表示，昨天他才走一個多小時的路去買菜，休息一下又可繼續走，因為長效型心室輔助器的幫忙，目前生活不受影響。

三軍總醫院院長蔡建松表示，以三軍總醫院心室輔助器團隊經驗為例，從去年10月截至目前已執行13例新型長效心室輔助器裝置，患者出院後，都恢復日常生活飲食，再加上藥物的治療，均可得到很好的生活品質，持續於門診追蹤，以穩定狀態來等待心臟移植，目前已有1個案順利等到心臟移植。

三軍總醫院心臟血管外科主治醫師許博順表示，末期心臟衰竭患者等待心臟移植過程，易因心肌梗塞、心室性心律不整或多器官衰竭而死亡。健保去年10月起開放條件給付新型長效心室輔助器，讓不少患者鬆了一口氣。但有腎功能異常等容易產生併發症高風險者則不予已給付。

而長效心室輔助器不只能作為等待心臟移植的「橋梁」，許博順表示，當患者心臟衰竭程度還未達移植標準時，也考慮以裝置新型長效心室輔助器，可免除心衰竭併發症，達一般正常人的日常活動程度。

(中時 )