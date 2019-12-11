農糧署將在12月20日至12月22日於台北花博公園爭豔館舉辦「2019安全安心農業精品展銷會」，邀請全國138家取得產銷履歷、有機驗證農產品之優質農民、農民團體及農企業與民眾面對面交流，讓消費者可更加認識產銷履歷及有機標章的意義及其特色，歡迎有興趣的民眾屆時蒞臨參觀選購，共同支持台灣優質好食材。

農糧署長胡忠一表示，目前國內產銷履歷種植面積已突破2萬公頃，有機種植面積也即將突破1萬公頃，希望透過3天活動的實體展售，不僅讓民眾在現場可以買到產銷履歷及有機的農產品，也可以讓民眾了解什麼是有機與產銷履歷，藉此將有機跟產銷履歷的觀念推廣到全國各地。

胡忠一也說，目前台灣已跟日本簽定有機同等性的合作備忘錄，預計下個月將與印度簽約，明年更將與紐西蘭、澳洲簽定有機同等性合作，「未來只要認同台灣農產品，我們也很樂意將這些分享到全世界。」

農糧署指出，從今天起至12月22日，將邀請阿芳老師（蔡季芳）、唐從聖、吳鳳直播，讓民眾每天在家就能提前嚐鮮。另展銷會3天為免費入場，展場內有買10送1、買1送1，消費滿1,000元贈送購物袋及摸彩券、滿2,000元玩抓鈔機送優質農產品、滿3,000元玩夾娃娃機抓好禮等好康活動。

展期每天還會抽出100個以上獎項，頭獎是價值1萬元的1年份蔬果箱，好康多多。此外現場還有「有機食農教育」及「產銷履歷」知識推廣宣導活動，希望透過教育深耕、遊戲的方式，讓消費者更瞭解驗證標章與安全農產品的意涵。

(中時 )