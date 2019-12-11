崇越科技（5434）11月合併營收28.55億元，月增7％、年增22％；累計今年前11月合併營收為284.09億元，較去年同期成長7.9％。公司表示，隨環保工程進度於年底接續完工認列進帳，今年第四季營收展望樂觀。

崇越科技上月營收創歷史新高紀錄，其中尤以中國環保工程表現亮眼，呈現雙位數高成長；台灣環保工程營收亦不俗，月增二成；至於半導體銷售，則與上月維持穩定高水位的業績表現。

隨中國持續加強生態環境保護與污染排放物管制，崇越科技除持續評估、開發新案源外，針對已完工的廠房，亦持續提供科技廠房污水還原、淨水處理、污泥減量等工程建置及特殊化學品等服務。

崇越科技今年第三、二季分別創下單季新高及次高紀錄，Q3首度突破80億元大關，創下81.59億元的空前紀錄，季增7％、年增近一成。今年前三季崇越科技每股盈餘（EPS）已繳出7.26元的亮麗成績單，營收與獲利雙創歷年新高。

崇越科技除代理銷售半導體、液晶顯示器（LCD）、光電等產業的精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比為八成，環保工程約占一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。

近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

(工商 )