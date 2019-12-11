受MSCI納A股因數擴容等影響，北上資金年內淨流入大陸A股逾3000億元（人民幣，下同），值得關注的是，從11月14日以來截至12月11日，北向資金連續20個交易日實現淨流入，刷新今年1月23日至2月22日的18個交易日記錄，這波累計淨流入金額也達到824.88億元。

據第一財經引述源達投顧分析，隨大陸資本市場不斷加大對外開放，市場基礎設施和規則陸續與國際接軌，A股投資價值將更受到全球資金認可。而北上資金具海外資金風向指標，從2016年北向資金淨流入606.7億元、2017年1997.3億元、2018年2942.1億元，再看到2019年已淨流入超過3050億元，顯示外資成為A股市場重要的增量資金來源。

源達投顧也建議，近期布局可重新審視外資投資行為和策略，分析研究國際資金投資風格偏好，採取跟隨策略，逢低介入相關標的。

(旺報 )