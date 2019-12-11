在一年前曾帶領韓流「一人救全黨」的韓國瑜，到了選舉緊要關頭在黨內團結的氣氛下形成「全黨救一人」的氣勢。（圖／陳君瑋攝）

台灣2020大選情勢快速變化，時序更進入最後一個月的決戰期。港媒分析，在楊蕙如網軍風波蔓延下，蔡英文選情顯露疲態，美方態度亦從最早以政策暗助蔡英文快速轉向對藍綠平衡押注。加上網軍案與美麗島高雄遊行後，藍綠攻守明顯易勢，綠營甚至為此陣前換將，選情跌宕起伏且詭異多變，選前數日是否會再發生重大事件影響選情，非常值得警惕。

《中評社》分析稱，台灣選舉進入關鍵期，整個社會沉浸在喧囂的政治角逐中，雙方用盡計謀，是非真假混淆在一起，拼盡全力做最後一搏，用「瘋狂」來比喻並不為過。離投票僅一個月，「卡神」楊蕙如網軍事件的蔓延，已讓蔡英文的選情顯露出疲憊態勢。

分析指出，首先，美國從一面倒支持蔡連任到平衡押注。美國亞太助卿史達偉在華府公開表示「不會稱台灣為國家」，加上前AIT主席卜睿哲對選後台海局勢的談話，美政府媒體VOA更引用韓國瑜接受《華爾街日報》專訪，以及大幅報導李佳芬在美參加僑社活動，這些都顯示出美方態度已經轉變。

分析認為，美國暗助蔡英文早已是公開的秘密，無論是美國國會通過涉台法案或是涉台軍售與軍事活動，都明顯對蔡英文選情有利。但是此時美國主流媒體在大選的敏感時間點上釋出如此極具傾向性立場的消息，外界解讀為有美官方授意或另有深層用意，這些狀況更引發美學者提出美國「不排除韓國瑜當選」的討論。

其次，蔡英文選戰態勢從攻淺藍票收縮成固盤。年中以來蔡英文民調明顯領先，綠媒甚至拋出「蔡習會」議題，意在搶攻淺藍選票，顯見信心滿滿。但蔡不久在高雄高調參加美麗島事件40周年活動，此討好獨派的做法，顯示蔡與獨派之間心結未解。

再者，蔡臨陣換將重新啟用邱義仁，自古陣前換將是兵家大忌，蔡英文臨陣換將，目的當然為了介入選舉操盤，也意味著蔡英文準備要出招。目前蔡英文政績不佳，「論文門」與卡神案纏身，讓邱義仁重操舊業，目的是要用借用他的狠勁，從這一角度看，邱義仁重出江湖，似乎意味著蔡英文的選情有些不妙。

分析最後說，此次台灣選舉輿情演變，可用「始驚、終狂」4字形容。蔡英文與韓國瑜聲勢起伏跌宕，變化劇烈。選情如此詭異，其節奏與2004年有眾多相似之處。當年邱義仁提出「割喉割到斷」的恐怖口號，選前一個月，先限制港台航班阻止大陸台商返台投票，接著是抓共諜，營造恐怖氣氛，最後在選前一天冒出「兩顆子彈」事件讓選情一夜翻盤。明年大選臨近，擅用選舉術的民進黨，是否在投票日前重演類似事件，不得不有所警惕。

(中時電子報)