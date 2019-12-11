義聯集團在前年12月，認為市政府工務局在市政新聞網發出2條新聞稿對「義大世界開發案」做出不實控告，憤而對工務局長趙建喬及撰稿人余俊民課長提出自訴並加重誹謗罪，但在一審時趙建喬及余俊民獲判無罪，義聯提出上訴，9日高雄高等法院宣判上訴駁回。

義大開發案遭到市府以「超額容積使用」為由勒令停工，並在市政新聞網新聞稿上用「不容義大違法開發，市府堅持捍衛公安」、「公布事實，不容義大搬弄是非」等標題，訴說義聯集團違法開發，整體開發區內已完成的建築基地，存有大量的違章建築，對國土安全及建物公安造成重大的危害。

義聯集團認為，在開發案內建築完成的建物，都有依照主管建築機關所核發建造執照，按圖興建，建築完成後也經由主管機關勘驗無誤，並非「違法開發」，更非「違章建築」，且與國土安全及建物公安並無問題，市府發此2則新聞稿嚴重毀損名譽，且誤導社會大眾視聽，造成他們重大損害，所以提告。

9日趙建喬親自到場聆聽宣判，得知義聯上訴遭駁回後他心情相當愉悅，他坦言，覺得相當莫名其妙的，他們當時發的新聞稿都是按照高雄高等法院及最高法院的內容來寫，並沒有錯誤的地方。

(中時 )