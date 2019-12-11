今年公費四價流感疫苗第2階段將於12月8日開打，台南市衛生局11日與安定區衛生所醫療團隊前進安定區活水幼兒園，為學齡前幼童接種公費流感疫苗，小朋友們乖乖排起隊來打針，各個都很勇敢。

衛生局表示，今年第二階段接種對象為65歲以上老人及學齡前幼兒，提供的公費四價流感疫苗全面升級，多1種B型疫苗株，讓民眾健康更有保障，且不分成人、幼兒劑型，均以單一劑型0.5mL接種。

衛生局副局長黃文正、疾病管制署南區管制中心科長王仁德11日也至活水幼兒園關心幼兒接種情形，並頒獎表揚配合政策的安定區10家幼稚園。

活水幼兒園多年來參與入園接種政策，3年前接種人數約百人，今年已達8成300多人，安定區也有9成的幼兒園參與入園接種，顯示愈來愈多的家長願意讓小朋友接種疫苗。

活水幼兒園園長蔡淑敏表示，接種前老師會用說故事方式讓幼童了解流感疫苗接種的重要性，以「我很勇敢、保護家人」的觀念讓小朋友不再害怕「打針」。接種後老師們也會關心孩子們的身體狀況，引導多喝水、多休息

蔡淑敏說，自從加入衛生所入園接種流感疫苗，孩童因流感而請假的頻率大幅下降，因此每年都請安定區衛生所安排入園接種，因此家長也都相當支持。

(中時 )