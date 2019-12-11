蘋果CEO提姆·庫克週二接受專訪時表示，蘋果的創新能力「前所未有地強大」，並表示，10年後的蘋果將是「由硬體、軟體、服務組合而成的產品企業」。並表示蘋果未來的核心是擴增實境（AR）。

蘋果業績持續成長，總市值約為1.19兆美元，顯示出史詩級規模。不過，自12年前推出「iPhone」以來，再未創造出給社會和經濟帶來有如此影響的產品。但庫克表示，蘋果的創新能力，仍「前所未有地強大」。

儘管智慧手機市場的成長正在放緩，但庫克表示「智慧手機才誕生12年。任何人都不會稱之為已經成熟」。他指出，10年後的蘋果將是「由硬體、軟體、服務組合而成的產品企業」。

庫克還表示，擴增實境（AR）「是最大的核心科技。人們將會日常使用。」蘋果的開發人員正在為打造擴增實境APP提供技術支援。庫克認為，這一技術將在娛樂、購物、工作、教育等領域獲得廣泛應用。

庫克還闡述了他的一貫主張，指出伴隨數據社會的發展保護隱私的重要性，在此背景下，要保護人們免受使用大量個人數據的網路廣告侵害，「不能依靠企業，而是需要進行監管」。

(中時電子報)