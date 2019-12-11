屬政治團體的婦聯會不願依政黨法轉型為政黨，將面臨被廢止立案命運。內政部今天召開政黨審議會，決給予包括婦聯會在內的政黨及政治團體4個月補正期，婦聯會在收文之後起算4個月若未依法轉型，將被廢止立案。

內政部統計，截至今年12月3日止，經內政部備案的政黨共有360個，其中65個已自行解散、2個撤銷備案、1個廢止備案，現有292個政黨，其中46個已完成法人登記，尚有246個未完成法人登記；此外，也還有46個政治團體未完成轉換為政黨。

對於外界關切婦聯會命運，民政司副司長鄭英弘日前表示，內政部會先召開政黨審議會，決定補正時間，如果補正期限到婦聯會還未補正，就可依法廢止備案，廢止備案後接下來就會進行清算，該政黨或政治團體就不能以相關名義活動，等於不存在了。

內政部今天召開政黨審議會，對於逾法定期限仍未完成修正章程及法人登記的政黨，決定依政黨法第43條第1項規定，給予4個月的補正期限，屆時未補正的政黨即依法廢止備案。

內政部指出，於政黨法公布施行後，內政部數次通知政黨應於2年期限內完成修正章程及法人登記，但仍有多數政黨未能完成章程、組織修正等事宜。今日召開政黨審議會討論，與會委員共識認為政黨需先行召開黨員或黨員代表大會修正章程及選任相關人員、向法院聲請法人登記等程序，需相當作業時間，故決定給予4個月的補正期間，未於期限內補正者，即依法廢止備案。

內政部強調，屆時未依限補正的政黨，內政部將依政黨審議會決議，將相關政黨廢止備案，請各政黨把握最後時間。

(中時 )