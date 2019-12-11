韓劇《Black Dog》由實力派演員徐玄振、羅美蘭、河俊及李昌勳等人領銜主演，打造不同以往的校園劇，深入探討教師所面臨的困境與掙扎，導演也表示此作品是「比起校園劇更像職人劇」般的精采故事。

首度挑戰教師角色的徐玄振，飾演大峙高中新進臨時教師高荷娜，記者會上徐玄振表示《Black Dog》是自己從未接觸的劇種，初次拿到劇本時有種「大開眼界」的新鮮感，「明明是校園劇卻沒有學生、都是老師們的故事。」

而羅美蘭這次在《Black Dog》搖身一變成為校園裡的「瘋狗」老師─朴成順，擔任升學部部長的她，為了學生有著勇往直前、粉身碎骨也在所不惜的信念，看似瘋狂又熱血的羅美蘭，其實也有溫暖的一面，不時提點新進菜鳥的徐玄振。

此外，被問到之前出演的戲劇作品都獲得高收視率、實為「百發百中」的徐玄振，謙虛表示此次參與《Black Dog》比起收視率、她更在乎的是作品的完成度，而給予自己頗大壓力的她常在片場詢問導演：「這樣演OK嗎？」導演則常叮嚀：「以什麼都不刻意做的想法去演就會更好。」鼓勵她以平常心看待角色。《Black Dog》17日起每周二三於愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )