不管是火鍋吃到飽，或是燒肉吃到飽，不少台灣人很愛吃。吃到飽因單價較高，通常都是和幾位朋友一起去吃，不過吃到飽就不能一個人吃嗎？有民眾上網抱怨，有次隻身一人去吃吃到飽，業者竟對他使出暗黑套路，令他相當不爽，表示，「有必要用騙的嗎」！

該名網友在臉書《爆廢公社》上直言，「千Ｏ火鍋就是歧視一個人用餐」。原PO指出，日前一人打算到該店用餐，當時大約下午四點半，此時餐廳人數不多，放眼望去尚有30幾個空位，但當他向餐廳表明僅有一位時，店員竟回答「全部都訂位了」。這令原PO相當納悶，他黯然走出店家後，打起該店電話，並詢問現在有無位子，沒想到該店的回應更是不可思議「有，現場都還有位子，請問幾位？」

店家的回應令原PO無言又無奈，透露這根本是歧視邊緣人。對此，網友也認為店家舉動實在不妥。「真的蠻誇張的 可以直接客訴了」、「 太扯了，一個人就不能用餐嗎？」不過也有網友表示，這是店家不得不的做法，畢竟要考量翻桌率，一個人吃到飽的成本相當高，甚至，有些店家會加收錢，或者根本不接。

專業網友提到「因為店面有租金壓力，一個人也是佔一桌，對業者壓力沈重呀！」、「台灣就是這樣，一人用餐（成本考量）是要加收錢的」、「一個人坐4人位置，就少掉3位了，你拒絕去吃，其實店家反而高興」。並且指出，如果真的要試試一人吃到飽，可以挑「下午2點、8點後」這種非尖峰時段進場，屆時店家不用拚翻桌率，一個人去吃通常都會很受歡迎。

對此，網友雖然認同一個人用餐會增加店家負擔，這種欺騙顧客的話數還是很過分，認為「可以直接客訴了」。而腦子動得快的網友則想到，可以「先去吃阿 說另一個晚點到，之後再說突然不來了」、「當時應該直接講著電話，說要訂位，看看櫃台的表情會變怎樣」。

有民眾上網抱怨，有次隻身一人去吃吃到飽，業者竟對他使出暗黑套路，令他相當不爽，表示，「有必要用騙的嗎」！（摘自爆廢公社）

(中時電子報)