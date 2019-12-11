「第15屆技職之光」頒獎典禮於日前在台北青少年發展處舉行，來自南開科技大學自動化學系的童子郡同學，承襲去年自動化系屠俊浩學長的榮耀，今年再度為學校奪得「技職傑出獎—證照達人」，並由教育部長潘文忠親自頒獎。

為了鼓勵技職校院師生踴躍參與國際性技藝競賽和專業證照檢定，教育部特別為這些在專業領域中具有傑出表現的師生，設置技職校院最高榮譽「技職之光」，第15屆頒獎典禮已於日前落幕，南開科技大學童子郡拿下「技職傑出獎—證照達人」的殊榮，自動化系陳振華主任也陪同前往領獎。

童子郡說，考取證照除了肯定自我的實力外，在工作上也能增加實務經驗，累積各項專業證照，也為自己爭取在職場上更多優勢。他擁有機電整合、氣壓、CNC車床、電腦輔助立體製圖、機械加工、電腦軟體應用、自動化工程師與機器人工程師等證照，目前在旭東機械工業展開全學年準員工實習。

陳主任表示，校方擁有許多實務型師資和專業證照檢定場，能夠協助學生培養專業技術，期待未來能有更多技職之光的人才。

(中時 )