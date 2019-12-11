茂林國家風景區管理處前處長許正雄4年前遭指控向廠商收取標案回扣金，接受招待喝花酒，一審法官認為證據不足，判他無罪，二審因掌握許收賄20萬的有力證據，改判10年2月，11日更一審法官更認為許正雄犯後毫無悔意，罪加一等，判12年有期徒刑、褫奪公權4年，可上訴。

許正雄在擔任交通部觀光局茂林國家風景區管理處長期間，得知劉姓建築師有意參加茂管處「公共工程委託設計監造服務」的競標，便以近期有經濟壓力問題為由，向劉男表示，若日後順利得標，要收得標金額5％作為回饋金，隨後許正雄親自擔任標案評委，讓後續的4項標案也讓劉男得標，共收取回扣金20萬。一審時官認為劉男的銀行存簿並無法解釋金錢來源，許正雄逃過一劫獲判無罪，

檢調上訴，二審調出通聯紀錄，許正雄才坦承有跟劉男見面，但辯稱都是在談公事，然而調查發現，雙方約碰面並不是在上班時間，甚至多次約在理容院包廂碰面，且劉男赴約前都會到附近提款機領錢，法官因此改判10年２月有期徒刑、褫奪公權5年。

許正雄不服上訴，法官認為許身為處長卻經常涉足不正當之場所，多次收賄又不認罪，毫無悔意，高雄高等法院11日宣判，依犯貪污治罪條例經辦公用工程收取回扣罪，判處許正雄12年徒刑，褫奪公權4年，並沒收犯罪所得新臺幣20萬元，全案仍可上訴。

(中時 )