對不少人來說，體重減輕是件好事，但若是沒減肥，體重卻莫名下降恐怕得特別留意，可能是身體發送的警告。

一般而言，體重起起伏伏都是很正常的，有時候多吃了幾頓大餐或是偶爾生病不適等，都會讓體重自然波動，不需要過度恐慌。值得注意的是，「若是你沒有減肥，體重卻在半年內下降至少5%，就得趕緊就醫檢查，確認身體狀況。」賓夕法尼亞大學內分泌學家和醫學教授Anne Cappola說。

也就是說，如果你的體重是75公斤，在短時間內體重下降超過4公斤就是警訊。Anne Cappola表示，「如果沒有特別原因，體重卻大幅下降相當少見，尤其是在你沒有調整飲食和運動的時候。」

科羅拉多大學老年醫學助理教授Kerry Hildreth指出，事實上，不明原因體重下降可能是疾病、身體出狀況的早期跡象。若是你體重莫名下降，可能是以下八個健康狀況：

● 甲狀腺問題

「體重減輕是甲狀腺亢進的常見症狀之一。」Anne Cappola說。甲狀腺位於喉嚨下方，掌管並維持身體的代謝速度，如果甲狀腺素分泌過多，代謝會過快，反之則太慢。除了體重下降外，甲狀腺亢進較常見的症狀還有心悸、手發抖、怕熱、流汗、緊張、排便次數增加、失眠等。

甲狀腺亢進（甲亢）台灣盛行率約1～2％，女性患者是男性3倍以上，且可能發病較早，20多歲就出現症狀。

患有乳糜瀉、克隆氏症的民眾容易出現體重減輕的狀況。（圖片來源：pixabay）

● 腸道疾病

患有自體免疫疾病乳糜瀉 （celiac disease）的人，必須在生活中嚴格戒斷任何含有麥麩的食品，因為身體無法消化麥麩，會造成腸道系統的破壞，體重也會因此下降，並出現血便、腹脹、皮膚炎、腹部痙攣等症狀。

另外，營養不良和體重減輕也是克隆氏症的常見症狀。克隆氏症是一種自體免疫性疾病，免疫系統攻擊自己的腸胃，通常在小腸或大腸中影響胃腸道，發炎浸潤卻是侵犯所有腸道，甚至侵犯到腸道外的腹膜及淋巴結，會導致腸道變窄並最終導致腸阻塞，嚴重腹脹、體重減輕、一進食就噁心嘔吐。

● 胰臟炎

美國克利夫蘭診所腸胃科醫生Jamile Wakim-Fleming指出，胰臟若出現問題，也會導致體重下降。

慢性胰臟炎患者往往會出現體重迅速下降的情形，因為身體無法產生足夠的消化液，無法有效消化脂肪和蛋白質，在吃完高油脂食物後，則可能出現胃痛、油膩的糞便、腹瀉或噁心等症狀。

● 憂鬱

食慾不振是臨床憂鬱症常見的副作用。Anne Cappola說，在很多情況下，民眾甚至沒有注意到體重已經明顯下降，因為他們已經深陷在憂鬱之中。常見症狀包括胸悶、心悸、頭痛、失眠、對事物失去興趣，甚至覺得無望與無助。

民眾若深陷憂鬱之中，可能會出現食慾不振、失眠等症狀。（圖片來源：pixabay）

● 糖尿病

體重急速減輕、頻尿等是糖尿病常見症狀，其實糖尿病發病初期大多數人都沒有症狀，除非做健康檢查，否則不易發現，隨時間病情加重，血糖逐漸升高，會出現頻尿、口渴、飢餓、疲勞、視力模糊等症狀。

● 類風濕性關節炎

類風溼性關節炎是一種自體免疫疾病，意即體內的免疫系統失常，開始攻擊體內的正常組織，除了侵犯關節外，還可侵犯全身各個組織器官。Kerry Hildreth說，類風濕性關節炎也會造成患者食慾不振，導致體重下降。

因疾病進展導致生活自理及進食能力受限或長期使用相關藥物引起腸胃不適等因素，導致類風濕性關節炎的病人，常有體重過輕，營養不良的現象。

年長者吃得較少，容易造成營養不足。（圖片來源：pixabay）

● 吃得不夠

Kerry Hildreth指出，腸胃會隨年齡增長而退化，銀髮族胃排空速度減緩，甚至連控制食慾和飽足感的大腦信號也會減弱。而這些因素都可能導致老年人進食量減少、體重減輕，並且無法獲得足夠的營養。

Kerry Hildreth 也提醒，許多藥物也會影響食慾，所以老年人應留意自身的藥物用量及次數。

● 癌症

Jamile Wakim-Fleming指出，幾種腸胃道的腫瘤或潰瘍都可能導致發炎、吸收不良及食慾不振等問題，進而造成體重下降。她也表示，若是食道出現腫瘤也會讓人吞嚥困難，可能導致體重減輕。

除了腸胃道癌症，像是淋巴癌、血癌也會出現體重減輕症狀。提醒民眾，多留意身體發出的警訊，仍有許多其他疾病可能造成食慾不振、體重減輕的症狀，如有發現異狀、身體不適，應立即就醫檢查。

(中時電子報)