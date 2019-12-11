資安防護能力強弱在於機構內每位成員的資安意識是否足夠，而資安意識的建立，始於教育訓練，並將所學落實到日常工作。為協助國內銀行業者提升資安防護能力，並發揮資通安全聯防機制效果，銀行公會規劃持續性辦理資安聯防相關教育訓練計畫，第一梯次於12月11日至13日啟動。

12月11日第一梯次金融資安聯防教育訓練的起始儀式中，邀請到國家安全會議諮詢委員李德財院士、金管會副主任委員張傳章、行政院資通安全處處長簡宏偉及金管會資訊服務處處長蔡福隆等貴賓蒞臨指導，現場並有多位國內重量級資安專家齊聚一堂，與大家分享資安議題的心得及經驗，與會人數將近200人，顯示主管機關及國內金融業者對資安防護高度重視的程度。

銀行公會理事長呂桔誠致詞表示，自總統蔡英文上任後，即高度重視網路安全對於國家帶來的威脅，將資安政策提升至國安的位階，而且在2017年國家資通安全戰略報告中明白揭示，資安議題已成為國家重要的戰略選擇。

呂桔誠同時強調落實資通安全聯防機制的重要性，銀行公會已規劃成立CSIRT輔導小組及辦理相關宣導課程，協助提升會員銀行總體資安防護能量。同時銀行公會將持續性的辦理資安聯防相關教育訓練，針對「金融資安資訊分享與分析中心(F-ISAC)」各項資安訊息，定期舉辦研討會，分享資安訊息。另外，銀行公會將製作遭受資安攻擊等異常情境的範本，供會員銀行參考。

第一梯次金融資安聯防教育訓練課程包括「資安治理」、「資安攻防」及「資安事件應變與復原」三大領域，以及「金融資安治理與管理實務」、「資安風險管理與稽核實務」、「行動應用程式弱點與防護」、「滲透測試服務與防護實務」、「資安威脅偵測與監控實務」、「數位鑑識服務與處理實務」、「資安事故處理與防護演練」七大議題。

銀行公會指出，因應近年來駭客攻擊方式已朝向全球化與專業化發展，國內金融資安防護思維也朝向打團體戰模式演進，因此銀行公會結合新創及資安產業，共同打造會員銀行間資通安全聯防機制。這是呂桔誠於2018年及2019年兩度親率會員銀行組成「以色列金融科技與資安產業考察團」所獲得的啟發，在二次的考察行程中，參與的團員與以色列著名的資安機構、資安新創業者及監管單位充分互相交流，呂桔誠除對以色列在資安發展的歷程深感佩服外，也啟發他對國內銀行間建立資安聯防機制的構想。

(工商 )