壽險資金「跳空」搶地，金管會主委顧立雄11日表示，競標土地價格合不合理，首先是各壽險公司的公司治理，內部如何評估價格；第二就是金管會金檢時，會檢視這筆土地的收益率是否符合金管會規定，及是否能即時利用。

近期接連二筆地上權標案，首先是11月20日信義行政中心地上權，底價99.88億元，由南山人壽卻出價159.81億元搶下，不僅比底價高出快60億元，也比另外二家競標者多58億元以上；第二筆是12月9日的捷運松江南京站地上權，底價41.02億元，元大人壽一家投標，以53.3億元得標，也高出底價12億元以上。

顧立雄表示，壽險資金運用三指標，一是安全，二是流動性要好，三是具有一定的收益率，如國外投資有較好的收益率，但近年因為匯率變動，讓海外賺到的高收益率，都被匯率吃掉了；最近壽險業海外投資額度已「緊繃」，因此就會在國內尋找投資標的。

他接著分析，國內投資就沒有匯率的問題，但就有安全性與流動性的顧慮，如金管會希望引導壽險資金投資公共建設，但未必有足夠的胃納量。不動產投資部分，有二年內要即時運用且有收益，並有最低收益率要求，可是真正的問題是不動產「流動性」問題，「不是讓人覺得很安心」，也就是壽險資金若大量投資不動產，未來即時變現性恐有限，若有大量現金要求時，出售不動產緩不濟急。

顧立雄強調，壽險業近年資金快速成長，現在金管會就是要求增加保單保障的成份，保戶也不要因為定存利率低，就把保單當理財工具，他再次強調，儲蓄險未來不會消失，只是增加更多保障成份，且要求壽險公司保單必須有「利差益」。

在資金運用面則是要能作到資產與負債Match（匹配），無論國外投資、不動產投資等都是壽險公司資產配置的一部分，要配置多少由各公司自行決定，但金管會要求的就是從保單設計、到銷售及售後管理，都要能作到保單是有利差益，同時在接軌IFRS17上，若試算出來仍有不足，一是增提準備金，二是強化資本。

(工商 )