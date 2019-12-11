人稱館長的網紅陳之漢，日前直播回應國民黨不分區立委參選人葉毓蘭「一下挺韓、一下反韓」言論，陳之漢怒嗆葉可去看過去影片，看他如何逐漸對國民黨失望。葉毓蘭今日赴花蓮為黨內地區立委參選人黃啟嘉站台時表示，每個人都有自己愛台方式，但她的選擇絕不會是台獨。

葉毓蘭日前指出，館長「挺韓、反韓」反覆無常缺乏核心價值。陳之漢則說，葉應該去看他直播的存擋，國民黨是如何將他推開，如何讓他失望的。葉表示，館長的直播風格她較無法仔細看完，但尊重他愛台的方式

葉毓蘭表示，兒子原先也是館長鐵粉，但看著他從挺軍、挺警，轉為挺台獨，相當錯愕。葉毓蘭說，每個人都有屬於自己愛台灣的方式，但台獨不是她的選擇，在多元民主社會中，尊重館長的自由意志。

葉毓蘭也針對要求警察幫忙補鞋爭議做出回應，當時只是想要快乾暫時黏鞋應急，絕沒有要求補鞋，但10多名同仁卻貼心幫忙，讓她離開時感到很幸福，大讚台灣警察真棒，若有絲毫讓基層同仁感到不舒服處，願意道歉。

葉毓蘭提到，針對「為民服務竟是補鞋」po文，現在網軍充斥，很難去查證到底幕後藏鏡人究竟是誰，若有人要刻意醜化她，扭曲的她言論，那只能說這些人心思真的跟常人不一樣。

(中時 )