為鼓勵國內大學協助香港學生轉學來台或升學，教育部、陸委會、內政部移民署及外交部跨部會進行整合，想收香港就學生的大學可在本月底前向教育部申請，然後在明年2月28日前受理學生報名。

教育部、陸委會、內政部移民署及外交部，跨部會推動「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」，因應香港學生突發或緊急需求專案來台修讀學位。

教育部表示，這項試辦計畫是針對目前在港就讀之港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生所規畫的學習銜接措施，各校可在12月底前向教育部申請辦理「新生入學」或「轉學」招生申請，學校得在招生期程規畫、課程設計且確保教學品質前提下，辦理108學年度第2學期春季入學或109學年度第1學期秋季入學。

目前已獲教育部同意辦理且已於學校網站公布招生簡章之學校，計有台大、成大及中興等校；另有清大、交大、北醫等學校陸續送件申請中。各校可於明年2月28日前受理學生報名，但實際截止時間以學校公布之簡章為準。

以台大為例，截至12月11日到該校領取學生證旁聽的香港籍及外國籍學生計174人；另各大學每年也依外國學生、僑生及港澳生來台就學相關規定，提供10％外加名額，透過「單獨招生」、「個人申請」、「聯合分發」等多元招生管道，招收各級畢業生。

教育部會繼續協助各大學在符合總量標準所定生師比及師資質量的規範下，接受香港學生來臺學術交流、訪問、交換或修讀學位。同時教育部也會持續投入充足資源，以提供所有學生優質學習環境。

參與試辦計畫學校已建立對外聯繫窗口，有意瞭解的香港學生可打下列電話洽詢：台大叢先生（02）33662007、成大簡小姐（06）2757575轉50468、中興李小姐（04）22840216轉16、清大張小姐（03）5162464、交大許小姐（03）5131388。

(中時 )