王淑娟9年來協助吉安在地新住民，在語言與日常生活方面幫助姐妹適應台灣文化，同時讓異國文化也得以在台灣發揚光大。（王昱凱攝）

異國植物園種植來自東南亞的植物，讓工作站後方充滿香氣，許多植種還跟原住民常用的相似。（王昱凱攝）

台灣國際家庭互助協會花蓮站落吉安 9年，服務新住民與社區。站主任王淑娟表示，幫助新住民非一味同化，而是多元文化的交流，透過「異國廚房」、「異國植物園」讓新住民與居民分享所長，在互動中加深情感。王淑娟也分享多年協助東南亞姐妹的曲折故事，令人對現行法規的不公有所省思。

王淑娟2010年來到花蓮攻讀博士，憑著過去在家庭互助協會台北工作站的服務經驗，於花蓮設點，深入部落服務，卻因語言隔閡與台北人身份不被信任，體認到隻身難以從事原民服務，她落腳吉安從閩、客及新住民族群著手。

王淑娟與南華國小合作辦注音班，讓移民姐妹可以教小孩讀書。她說，剛開始學員對她這個台北人充滿戒心，深怕被賣掉，但時間久了感情也變得融洽。現在大年初三都會邀請無法回母國的姐妹到站內「回娘家」聯絡感情。

異國廚房讓大陸、越南、泰國等地移民媳婦能與社區鄰居交流美食文化，展現所長彼此學習，激盪出炸蛋、咖哩醬等美食。植物園栽種多國植物，部分東南亞地區常入菜的植物與台灣原住民所用的還十分相似。

王淑娟提到，目前婚姻移民規定仍有21國需境外面談，多數處東南亞地區，反觀歐美入境卻十分順暢。部分協會甚至不願援助互踢皮球，自己也曾幫住離婚泰籍姐妹處理拘留問題，顯示了屬於移民社會的台灣仍有許多問題需處理。

(中時 )