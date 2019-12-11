前陸委會主委張顯耀擔任國民黨義務副秘書長兼發言人案，今送交中常會核備，張顯耀表示，選戰最後一個月，主席特別交代全力幫韓國瑜及區域立委、不分區衝刺，這次選戰八個關鍵字是「民心思變，把握良機」，國民黨會傾全力把握良機，讓選民清楚知道，唯有國民黨重返執政才是中華民國正確的方向。

張顯耀說，上周吳主席找他單獨談，當場答應會用盡全力幫忙國民黨打贏這場選戰，選舉進入最後一個月，目前藍綠都已經歸隊，大概還有25％至30％的中間選民未表態，這將是決定勝負的關鍵，也是兵家必爭之地。

至於如何爭取中間選民支持，張顯耀僅表示，國民黨已經準備好了，策略很快會讓大家知道，下禮拜就會知道，他強調，真正的選戰現在才開始，接下來會很精彩。

吳敦義特別交代張顯耀兩項任務，分別是密切與黨團互動，同時兼任黨發言任工作，並加強高雄市國民黨立委補選力道，力保高雄市第三選區左楠地區等2席立委。

值得一提的是，黨內初選擊敗張顯耀代表國民黨參選高雄左楠區立委的黃昭順，在中常會大力致謝黨主席吳敦義及張顯耀，特別感謝張顯耀賣力輔選。據悉，吳敦義當場說左楠地區ok的，認為這席穩了，現場中常委響起熱烈掌聲。

(中時 )