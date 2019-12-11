員榮醫療體系員生醫院去年成立「胃食道逆流診治中心」，並結合台灣本土研發的3D設備打造先進的3D立體檢查診間。（謝瓊雲攝）

員生醫院「胃食道逆流診治中心」近日完成全台首例3D胃鏡膠囊內視鏡檢查。（謝瓊雲攝）

員榮醫療體系員生醫院去年成立「胃食道逆流診治中心」，並結合台灣本土研發的3D設備打造3D立體檢查診間，完成全台首例3D胃鏡膠囊內視鏡檢查，吸引紐西蘭奧克蘭公立醫院3名醫師專程來台取經觀摩。

吳文傑指出，台灣民眾罹患胃食道逆流的機率約為25％，紐西蘭則約20％，多數是難治性胃酸逆流個案，來自紐西蘭奧克蘭公立醫院的3名醫師，過去曾執行內視鏡縮胃手術，術後卻出現胃食道逆流情形，此次來見習熱射頻胃賁門緊縮術，認為這種手術方式應能有效治療胃食道逆流，同時也縮短患者術後的恢復期。

員生醫院的胃食道逆流中心，配置有獨步全台3D內視鏡檢查和胃鏡膠囊，醫師們配戴3D眼鏡，透過螢幕觀看3D胃鏡檢查影像，能更精準判斷病情，讓專程來觀摩學習的紐西蘭醫師，感到驚豔。

俗稱火燒心的胃食道逆流是許多人的夢靨，中心率先引進美國熱射頻賁門緊縮術，主任吳文傑醫師一年來已完成180例以上的賁門緊縮手術。（謝瓊雲攝）

吳文傑表示，中心率先引進美國熱射頻賁門緊縮術（Stretta procedure），一年來他已完成逾180例賁門緊縮手術，這次紐西蘭醫師前來觀摩交流，未來他也將親自去紐西蘭，攜手當地醫療團隊，合力完成全紐西蘭首例熱射頻胃賁門緊縮術，協助將3D內視鏡及胃鏡膠囊等本土製醫材設備外銷紐西蘭，希望讓台灣優質醫療經驗、設備完整輸出到國外，讓更多醫師、患者都受惠。

(中時 )