2019世界羽聯BWF年終總決賽今天開打，在一哥周天成開胡後，世界球后戴資穎晚間登場，右手腕跟食指都有包紮的小戴，開局陷入4分落後劣勢，不過小戴展現擅長的時間差，以及靈巧手勁，首局中段超前比數，但她的對手奧原希望也相當難纏，兩人經過3局大戰，最終小戴21比15、18比21、19比21飲恨。

第1局一開始戴資穎還在適應風向跟場地，出現一些失誤，以0比4開局，但小戴有機會就會改變節奏加壓攻擊，也一度追到6比6平手，雖然8比11進入技術暫停休息，但回到場上後，小戴屢次出現好球，其中一球是小戴漂亮守住奧原攻勢後，把球送到後場讓奧原來不及救，精采表現讓小戴扭轉局勢，在5個局點優勢下，率先掌握1局領先。

第2局奧原希望出現較多失誤，也看到她幾次對自己的回擊展現出失望表情，這一局小戴從領先到落後到追平、超前，但最後還是被奧原追平局數。

第3局兩人再度拉鋸，前段落後的戴資穎慢慢追分，中段追到14比12超前，比賽後段兩人幾次平手、互換領先，其中一球小戴判斷球應該出界，因此未出手擊球，但球落在界內，奉送奧原分數，隨後奧原先出現賽末點，小戴回擊出界，最終由奧原帶走勝利。

年終賽男單、女單、男雙、女雙、混雙等項目，各8組人馬分成A、B組，取分組前2晉級4強，戴資穎明天出戰泰國伊瑟儂，過去對戰小戴12勝14敗略居下風。

(中時 )