導演湯米．帕拉塔集結了多位機器人專家，研發出可以自主訪問的人工智慧機器人，並在片中親自接受訪問。(新北市政府文化局提供／王寶兒新北傳真)

人工智慧機器人目前也應用至居家照護。(新北市政府文化局提供／王寶兒新北傳真)

人工智慧(AI)聽來遙遠，卻早已在現代人的生活中無所不在，能與你對話的虛擬助理Siri、偵測人臉進而優化的美圖程式、自駕車的普及，都再再反映了科技的快速發展。在紀錄片《AI新紀元》中，更可看出過往大眾文化所塑造的科幻世代，在近幾年內已逐一實現，人工智慧的利弊也是人類必須正視的問題。

導演湯米．帕拉塔(Tommy Pallotta)表示，地球上的生命花了數十億年，才從單細胞進化成高等智慧；電腦卻只花了約60年，就從房間大小的計算機，演進成有身份的公民，「我們希望能夠用這支紀錄片，為所處時空製造一個時光膠囊，成為未來的轉折點。」

《AI新紀元》由湯米及芬柯．沃爾廷(Femke Wolting)共同執導，曾在SXSW影展獲兩項大獎提名。從小居住於美國NASA總部附近的湯米，生活圍繞了太空人與牛仔，幼時從電視上見證了人類登月，更從成長過程中，從《星際大戰》裡有些愚笨的機械人，漸漸地看到大眾文化從《銀翼殺手》、《魔鬼終結者》中，將擁有人工智慧的機器人塑造成了冷酷的殺人機器，使他對人工智慧產生濃厚的興趣。

湯米藉由訪問多位專家學者，觀察到了人工智慧在現代多方面的應用，也體現了人工智慧越來越趨近真實人類的一面。如無法承受朋友逝去的女人，以過往的聊天紀錄製造了擁有朋友人格的聊天機器人，透過聊天來撫平傷痛。又或是無法與外界溝通、對世界充滿好奇的自閉小男孩，從手機的虛擬助理Siri上，找到了與世界共處之道。

創造出世界首位機械公民索菲亞的機器人專家大衛．漢森在片中則說，以人的形象打造機器人，會直接觸及人的本質，更可探究人類的意義，應試圖使機器人擁有人類的憐憫心、包容心。

片中，湯米決定探索人類創造AI的極限，集結了機器人專家，試圖建構能放自主訪談、拍攝的人工智慧機器人，並以機器人的訪問作為影片結尾。結果卻不如預期，AI機器人的問題無法有關連性，如審問般詢問著湯米對敵人的感受、身分為何，讓湯米大失所望，得出結論：「機器人無法與人一般，建立親密感與情感連結。」

湯米向外媒表示，「我們所有人都必須對未來負責，而這正是確定人類未來命運的時候，我們希望這只是討論其中的一小部分。也許最好的情況是，人工智慧將只被用於出售物品，但從那裡開始，一切的情況也可能會變得更糟。」

《AI新紀元》將於12月21日及12月29日於府中15紀錄片放映院播出。

(中時 )