王寶兒／新北報導

紀錄片《AI新紀元》揭示，預計2030年，將有1／3的工作被AI機器人取代。而如今表演藝術、醫療照護到繪畫創作，也皆已有智能機械的身影，冰冷的機器人能否取代富含創造力的藝術家，也讓世人有滿滿的疑問。中央研究院資訊科學研究所助研究員、「人工智慧音樂」研究學者蘇黎則對此有著正面的態度。

蘇黎指出，人工智慧運用在表演藝術領域分別有兩種形式，一是可與人互動的觸發機制，如跟表演者互動，產生新的視覺效果，「例如與機器人共舞、一起演奏音樂，以目前實驗室研究來看，不管是合奏、獨奏，都難不了機器人。或是從表演者的肢體動作、觀眾反應，決定會有甚麼樣的特效，例如機器感應到現場人數達五千人，會有特殊的應對。」

而另一種應用則在於創造虛擬角色，蘇黎舉例，「VR結合了人工智慧，就可以直接產生虛擬角色，未來的虛擬歌手動作、聲音，會越來越自然。如日本將利用AI技術讓美空雲雀在年底的紅白歌大賽中登場，未來我們也可能利用這個技術讓鄧麗君、鳳飛飛再現舞台。」

除了表演藝術外，人工智慧在傳統繪畫上也逐步有了應用，蘇黎表示，「人工智慧就是模仿人類的各種行為，目前有一些新創公司也運用了AI，可以因應客戶不同的需求，產生各種風格的繪圖，你也無法區分，究竟它們畫的跟藝術大師有甚麼不一樣，名家翰墨也是可能效仿的。」

而在這樣的科技浪潮下，藝術家該如何因應AI帶來的效應？蘇黎認為，人工智慧所應用的領域跨越各行各業，但是藝術家知道自己要做甚麼，這便是與機器人最大的區別，「藝術家可以想到把香蕉貼上膠帶，但人工智慧產生的機器人沒辦法，藝術家更可以利用人工智慧取代一些繁瑣的工作，讓沒有專業技能的一般人也能嘗試創作。」

(中時 )