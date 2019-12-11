工業技術研究院生醫所今年成立滿20年，11日舉辦「生醫20 迎向挑戰」論壇，除了展現在創新發明、產業化成果、生醫聚落、國際鏈結4領域中的成果外，也展現創新前瞻技術，更有不少出走創業的院友「回娘家」，分享創新、創業的心路歷程。

工研院生醫所長林啟萬表示，生醫所以醫病雙贏為目標，建立預防、診斷、治療、照護的生態系，期望台灣能成為全球智慧醫療的創新基地；副院長彭裕民表示，生醫所致力醫產業打造最佳的解決方案，並加速研發商品化、協助法規認證及行銷等，更在政府支持下，建構竹北生醫園區育成中心。

林啟萬表示，無論研製新藥或醫材，往往需投入昂貴的資金及大量時間，20年來在歷屆所長支持下，生醫所均有亮眼成績，例如「拋棄式細胞量產生物反應器」入圍2017全球百大科技研發獎、「仿生多突狀磁珠製備技術」能有效對抗癌症。

此外，生醫所也與德國默克藥廠合作前瞻製藥技術、結盟國際嬌生集團陽森藥廠，以雙效免疫治療藥物開發技術，獲得「臺灣－楊森計畫」法人組評選，雙雙創下進軍國際市場的標竿。

林啟萬也以「智慧醫養、引領生技」為題演講，指出台灣的生技與科技都相很有優勢，若能結合強大的ICT能量與豐沛的醫療人才與資源，將原本複雜、大量的資訊量，分析解讀為醫護人員、甚至一般民眾易懂的語言，將可讓醫療更有效率且更精準。

工研院也透過產官學醫，提出從單點式技術提升到系統平台的「系統化解決方案」，例如僅400g的「智能化手持超音波影像系統」，讓醫護人員方便可攜、隨時檢查。今年工研院與台大醫院雲林分院成立「數位醫療健康照護平台」，將導入「貼片式呼吸中止偵測器」、「貼片式超音波心血管參數感測裝置」等，串起患者、醫院、護理之家，建立完善智慧醫養生態系。

工研院生醫所20年內也扶植11家生醫產業新創公司，例如台微醫、健裕生技、台生材、萊鎂、新穎生醫、貝爾克斯等。台生材技轉自工研院腦部手術創舉新材料，建立台灣嶄新腦手術新頁。天亮生技自2011年成立從工研院新創，結合光寶既有技術與自動化量產經驗，跨領域開發具市場性與創新性的血液檢測儀，已成功成為動物醫療市場的領導者。台微醫則以品牌和研發創新，首創「微創導航釘脊椎固定系統」，手術時單一傷口僅2.5公分、失血量不到100cc，病人最快24小時內即可出院，高階醫材產品已陸續拿到歐美、中國證照，更已在12月5日上興櫃。不少成功創業院友11日也回娘家，分享從創新到創業的心路歷程，期望台灣生醫產業繼續蓬勃發展。

(中時 )