甫締造史上全球最大股票初次公開發行(IPO)紀錄的沙烏地阿拉伯國營石油公司(Saudi Aramco)周三在沙烏地證交所掛牌，交易首日即大漲10％直奔漲停，以1.9兆美元強勢宣示穩座全球市值一哥寶座。

沙油掛牌價為32沙幣里亞爾，周三跳空開高直奔35.2里亞爾的漲停價，漲幅達10％。

儘管成功掛牌，但IPO成果遠低於沙國王儲薩爾曼(Mohammed bin Salman)設定的目標，薩爾曼原本希望藉由IPO一舉籌措1,000億美元的資金，將沙油的市值拱上至少超過2兆美元。

沙油上周確定IPO定價每股32里亞爾，但僅募得256億美元的資金，超越2014年阿里巴巴的250億美元，成為史上最大宗IPO，公司市值估達1.7兆美元。

以周三漲停板價位推算，沙油市值膨脹至1.9兆美元，穩坐全球市值一哥寶座，甚至比全球其他前5大石油公司加總後的市值都還要多。

利雅德政府並下令沙國機構投資人與富豪家族進場買股拉抬股價，除了確保掛牌首日開紅盤外，同時也可往達成薩爾曼設下的2兆美元市值目標大步邁進。

沙油董事長魯馬揚(Yasir al-Rumayyan)與執行長納薩(Amin Nassir)帶領其他沙油的高層主管出席沙國證交所舉辦的掛牌按鈴開市典禮。

魯馬揚表示，「沙油過去只有政府一個股東，現在透過IPO，公司股東一下子暴增至500多萬人，沙油的所有員工與沙國民眾應該為IPO的成果感到自豪。」

沙油上周公布IPO總共吸引投資人1,190億美元的認購標單，超額認購倍數達4.7倍，顯示儘管歐美外資投資意願低，但中東地區法人與本土散戶都爭相認購。

據悉，阿布達比與科威特等沙國盟友的主權財富基金都出資認購，其中阿布達比更將對沙油的投資比重上限拉高至50億美元。

(工商 )