台大校長管中閔昨晚(10日)參加了民進黨前主席施明德的80歲壽宴兼美麗島事件40周年紀念，管中閔本人也跟施明德合照，然而一看現場，出席壽宴的來賓中，當年與施明德共患難的戰友悉數缺席，也讓管中閔大嘆一口氣。

管中閔在臉書分享施明德壽宴照片，他本人也與施明德開心合照，更表示，最感人的莫過於前台中市長張溫鷹與前台北縣長尤清等人出席，並分享當年美麗島事件協助施明德脫逃、辯護的過程，但當年與施明德一同奮戰的難友卻都沒出席，管大嘆實在可惜，藉機酸民進黨一把。

管中閔文末也說：「時隔四十年，施主席的青春早已喚不回，但青史畢竟不成灰。萬里江山酒一杯，敬祝施主席生日快樂。」，網友也紛紛留言表示：「施為台灣的民主跑了第一棒」、「蔡英文分裂了深綠和淺綠，一些綠營的菁英都被氣走了」、「現在忙選舉，沒空啦」、「對照當年為台灣爭民主自由的前輩，今日民進黨鼠輩的爭權奪利，妄圖一黨獨大」、「當年黨外時期的美麗島政團已經變成了貪婪島之民進黨團了」、「施主席從沒拿坐牢這件事讓自己在政壇呼風喚雨、吃香喝辣，反被民進黨踢出權力核心」。

(中時電子報)