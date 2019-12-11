順天（5525）建設總經理林丙申11日在法說會中表示，順天今年陸續推出台中市北區「順天謙華」、北屯區「順天景美」，以及新北市三重區合建案等3個新案。其中，總銷50億元的「順天謙華」，今年4月正式進場、12月已順利完銷；至於下半年進場的「順天景美」案，目前也已順銷七成。

展望2020年，林丙申說，台中房市穩定發展，但順天建設會觀察市場情況推案，原本預計今年進場的台中單元三新案及潭子區新案，將延至明年陸續進場。

其中，預計2020年第一季進場的台中市南屯區單元三永春東七路案，規劃均質4房的住宅大樓以及39戶社區型美式豪墅；其中，豪墅產品每戶總價在6,500萬至1.8億元，全案總銷金額達55億元。

由於順天建設今年並無新建案交屋入帳，主要營收來自餘屋銷售，包括台中七期「夏朵」、太平區「天璞」與「天玥」、西屯區「上環匯」、北屯區「硯山行」，預估餘屋量約達27億元。在餘屋順銷下，前11月營收為22.63億元，年減36.73％。

順天除了餘屋銷售獲利，還有台中七期「順天經貿廣場」商辦大樓與轉投資的「順天環匯酒店」穩定租賃收益挹注，以及承攬「雲林科技工業區」、「台南科技工業區」開發案的穩定代辦費收入，今年前三季稅後淨利2.71億元，年減52.27％，EPS1.22元。

(工商 )