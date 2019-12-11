外表金黃油亮的玉米是最常民的食物，不僅味道鮮甜，還富含各種營養。拜技術所賜，現在市面上除了常見的黃玉米，新產品如紫玉米、白玉米、雙色水果玉米也相當受歡迎。

玉米是澱粉類食物，除了可以提供每日所需熱量，它也含有豐富的膳食纖維，台灣營養基金會執行長吳映蓉指出，只要攝取約165克的熟玉米（約1根）便能滿足一天所需纖維素四分之一，可以幫助排便；葉黃素、玉米黃素、阿魏酸都是有抗氧化效果的植化素，可以保護眼睛，預防白內障、視網膜病變及大腸癌。

其他如紫玉米則富含花青素，同為抗氧化物；水果玉米的特色是甜度比一般玉米高，達到18度，因此也稱超甜玉米。農委會資料顯示，水果玉米的含糖量為12％到17％，水分達75％到78％，香甜多汁，富含維生素C、鉀、鎂等礦物質。

玉米筍是玉米在長出果穗之後，腋芽會長出第二、三穗，為避免影響玉米的成長，農民會先「疏果」，摘掉多餘的幼嫩果穗，而這些尚未長大成玉米的就是玉米筍。

不僅體格不同，營養也大不同，玉米的醣類含量高，在營養學上屬於澱粉類，而玉米筍所含醣類、蛋白質和脂肪量都遠低於玉米，屬於蔬菜類。 與一般甜玉米相比，玉米筍的熱量是一般玉米的三分之一，脂肪更只有八分之一，每100克（約9根）玉米筍只有30卡熱量，而且鈣質和維生素C比一般玉米高。

漢光中醫診所院長林育琦指出，玉米鬚性味甘平，可利尿消水腫、降血壓，配合金錢草、通草、木香、枳殼、化石草、冬葵子、車前草等藥材能治泌尿道結石，「只要水滾後轉小火，前後共煮15多分鐘就可以飲用。」

許多人用白玉米來減重，原因是抗性澱粉高且熱量低。根據食藥署的食品營養資料庫的數據顯示，以常見黃、白、紫、雙色玉米的熱量來看，白玉米的熱量的確是最低的：

各種玉米的營養。（整理：康健編輯部）

泰安醫院營養師李錦秋指出，白玉米抗性澱粉及熱量較低的特性，的確有助於體重控制，但白玉米是澱粉類食物，一般來說吃1到1.5根左右就相當一碗飯的熱量，但許多人吃一根是沒有飽足感的，因此如果想用玉米減肥，要控制玉米和其它澱粉食物的攝取。

坊間盛傳玉米農要多，所以不要多吃。防毒達人譚敦慈說這其實是誤解。（圖片來源：pixabay）

坊間盛傳玉米農要多，所以不要多吃。防毒達人譚敦慈說這其實是誤解，因為玉米 在冒出幼嫩果穗時，摘下頂部的果穗就是玉米筍，剩下的果穗在穗頭點了農藥後，直到採收都不會再用藥。因此，這麼長的一段時間裡，農藥早已分解。

如果真的擔憂農藥問題，譚敦慈表示可以先將外皮剝到剩下兩三片皮，開始以軟毛刷在流動清水下，慢慢轉面、從頭到尾地輕輕刷洗，一併剝除剩餘外皮和玉米鬚，再泡入水盆中，水龍頭關到最小的流水，持續10～12分鐘即可。

玉米若發霉，可能會含有誘發肝癌的黃麴毒素，因此不要食用及購買。（圖片來源：pixabay）

吳映蓉在書中指出，選擇果身長、顆粒飽滿為佳，若不馬上吃，就先不要除去外葉，以紙張包裹放冰箱可存放一個禮拜，但若發霉，可能會含有誘發肝癌的黃麴毒素，因此不要食用及購買。

另外由於膳食纖維豐富，因此玉米也是典型「明天見」的食物。李錦秋建議玉米不好消化，因此腸胃功能不佳的人建議除了要控制份量，同時也要咀嚼久一點及多喝水。

參考資料：

《營養學博士教你吃對植化素：可以防癌、抗老、調節免疫力》，吳映蓉著。

《蔬果植化素，啟動不生病的奇蹟：喚醒神奇自癒力》，吳映蓉著。

(中時電子報)