2020選舉進入倒數階段，選戰打得火熱，民眾也相當關注選情。日前「卡神案」延燒，國民黨團到外交部抗議，其中立委陳玉珍手遭夾傷意外變成焦點，也讓她的網路聲量直衝第一，甚至超越蔣萬安、吳立農雙帥。

陳玉珍因闖外交部手遭夾傷，被送到台大醫院治療，國民黨總統候選人韓國瑜還專程前去慰問關心，豈料照片曝光後，引發一連串討論，甚至演變成藍綠攻防戰。

根據《網路溫度計》公布的「上週立委參選人網路聲量」，陳玉珍以30204筆聲量拔得頭籌，而顏值擔當的區域立委候選人吳怡農、蔣萬安，分別以15984筆及14334筆聲量，位居第二、第三，第四名李正皓則有13106筆聲量，國民黨立委黃昭順受到陳玉珍夾手事件影響，有10353筆聲量排名第五。

另外，蘇震清8965筆聲量排名第六；劉世芳8065筆聲量排名第七；高嘉瑜7566筆聲量排名第八；洪慈庸6102筆聲量排名第九；王定宇5550筆聲量排名第十。

(中時電子報)