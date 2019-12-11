5G競標今（11）日進入第2天的競價，本日10回合結束時，暫時得標價合計294.27億元，5大電信都有出手，不過最熱門的3.5GHz頻段，在10回合中只有2次27個單位都標滿，最後暫時最高單價10.77億元，總暫時標金294.27億元，尚未達到底標300億元。

NCC表示，本次競價自12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計20回合，各頻段暫時得標情形，3.5GHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價290.15億元，其中25個單位頻寬以當前回合價(第20回合)10.77億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升19.4％，另外有2個單位單價為10.45億元。

28GHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標4個單位頻寬，暫時得標價4.12億元，其中4個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

NCC表示，第一階段的數量競價，當各競價者於每回合所提出之需求頻寬總和大於或等於供給時，NCC將依據《行動寬頻業務管理規則》相關規定，調升下一回合之回合價為前一回合的1.03倍，藉著多回合競價的程序，讓競價者的需求頻寬和釋出頻寬數量達到趨於均衡，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時，即告結束。

(中時 )