台北地檢署今指揮刑事警察局偵查第二大隊，兵分5路搜索「新北市水資源經濟發展協會」等相關協會、旅行社關係人洪慶淋住處，並約談傳喚洪男、洪妻、洪男女兒及旅行社業者共10人到案，洪男晚間被移送北檢時，以外套及口罩遮臉，不發一語。

檢警獲報，「新北市水資源經濟發展協會」等12個人頭協會，勾結國內20多家旅行社，以偽造的委託書、交流計畫、邀請函，協助大陸人士以城鄉、宗教、商務等名義「假交流、真觀光」非法來台觀光，協會收取每名大陸人1到2000元費用，估計自2017年1月至今年6月，已有超過5000名大陸公務員、官方人士以此方式來台觀光。

檢警今天搜索洪男住處時，發現洪男共成立100多個人頭協會，查扣一批大小章，由於涉案協會及旅行社眾多，懷疑來台的大陸公務員人數破萬人，將協同移民署繼續清查。

檢警調查，目前法令規定，國內甲種旅行社可以經營國外旅遊，大陸人士若要來台旅遊，必須提供一定存款證明，但有不少大陸人士貪圖來台方便，透過大陸旅行社找上台灣的非甲種旅行社，以交流名義來台，實際上是從事來台觀光旅遊。

檢警查出，國內的20多家非甲種旅行社，遂透過「新北市水資源經濟發展協會」等10多個人頭協會，提供不實的交流計畫、申請書、交流邀請函、委託書等文件，以「假交流、真觀光」方式，協助大陸人士非法來台觀光，形成國境管理漏洞。

檢警估計，相關協會收取每名大陸人1000元至2000元費用，估計自2017年1月至今年6月為止，已有超過5000名大陸人以此方式非法來台觀光，其中不乏有大陸官方人士，相關協會不法所得超過1000萬元。

(中時 )