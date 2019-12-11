中國資通訊設備龍頭廠商華為在歐洲布局再傳捷報。德國三大電信運營商之一Telefonica於當地時間11日宣布一項重大投資計畫，Telefonica表示將在未來幾年內擴大網路建設。據瞭解，目前該運營商使用的設備來自諾基亞和華為，並計畫在建設5G網路時繼續借助諾基亞和華為的技術。

近來，是否允許華為設備進入德國5G市場成了德國政壇的熱門話題之一，此前德國最大的電信運營商德國電信曾宣佈在兩年之內將全部華為部件替換出其核心網路。

路透報導，儘管德國當局至今還未完成訂定針對電信業的安全規定，目前正在討論的提議包括加強國會審查和可能完全禁止等，但該公司依舊決定要使用華為設備。

Telefonica表示，這項合作還需要這兩家網路供應商在德國獲得必要的認證，並稱此舉使其可以從2020年初開始興建網路。該公司稱，預計2021年底時，柏林、漢堡、慕尼克、科隆及法蘭克福等地將啟用5G服務；2022年底時5G服務將覆蓋30個城市，合計1,600萬人口。

(工商 )