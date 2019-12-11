台中市大台中建築師公會日前改選理監事，最後由建築師黃郁文當選台中縣、市公會合併後第二屆理事長！值得一提的是，「台中市宜居建築」幕後推手黃郁文，還創下87.5％歷年來最高投票率，可謂實至名歸。

台中市大台中建築師公會表示，黃郁文為了推動台中市宜居建築歷經三任市長，2016年舉辦台中特色建築展及國際論壇，並邀請英國註冊建築師KEN YEANG來台參與並演講，作為台中市宜居建築的首發。歷經無數次至民間團體及相關論壇、演講後，在與台中市政府都市發展局的通力合作下，終於在2019年3月催生了「台中市宜居建築」。

台中市大台中建築師公會進一步表示，第二屆理監事預計12月24日舉辦交接典禮。即將接任理事長的黃郁文表示，期待未來的大台中建築師公會在過去推動社會教育如CC建築圖書館建立建築教育向下紮根的典範外，能夠更進一步為台中市的都市風貌有所貢獻。

(工商 )