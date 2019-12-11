金管會保險局11日公布一項裁罰，三商美邦人壽因為洗錢防制有缺失、法人客戶實質受益人辨識作業不確實遭金管會開罰120萬元、2項糾正。

保險局指出，三商美邦人壽在辦理疑似洗錢或資恐交易之監控作業，有未將預警案件與監控作業之執行等項目納入相關內部作業規範，以及就經常以大額現金還款者，未檢視評估交易目的合理性及留存驗證紀錄等情事，舉例來說，當客戶解約金大於100萬時，應要有更多的程序來查核是否有疑似洗錢，但該公司沒有明確規範，依保險法開罰60萬元。

另外，該公司辦理法人客戶實質受益人辨識作業，有未確實取得法人客戶股東資料之情事，也已違反洗防法、保險法，依保險法開罰60萬元。保險局官員指出，三商美邦人壽在辦理法人客戶「實質受益人」辨識時，只有針對持股25％以上的股東，對於其他的股東是否也有高持股、實質受益並沒有要求客戶提供資料。

此外，該公司利用資料庫辦理姓名及名稱檢核作業，對命中資料庫名單之待處理案件未及時清理，有不利控管客戶風險之情事，核有礙健全經營之虞；對於疑似洗錢態樣之監控，對符合預警標準之案件，未辦理檢視作業，核有礙健全經營之虞，因此處以二項糾正。

(工商 )