國立傳統藝術中心邀請宜蘭在地的演出團隊蘭陽戲劇團、漢陽北管劇團，共同製作演出「傳統藝術轉譯故事－《憨子弟》演出節目」，12月14至17日在宜蘭傳藝園區蔣渭水演廳演出，透過創意與巧思的安排，將與民眾穿越時空享受北管戲曲文化饗宴。

傳藝中心表示，為延伸年度大展─「憨子弟・瘋亂彈－台灣北管藝術大展」活動效益，規畫「傳統藝術文物轉譯故事及應用企畫計畫」，並邀請當代青年劇作家邱佳玉編寫北管戲曲故事腳本，再以此腳本為主軸，邀請蘭陽戲劇團與漢陽北管劇團共同修編製作結合歌仔戲及北管戲曲的演出節目《憨子弟》。

傳藝中心表示，該劇故事講述一名高中生到傳藝中心校外教學，不料竟穿越時空，來到1954年的北管戲班「平蘭社」。

全劇內容包含北管歷史流派、出陣拚場文化、戲曲教學傳承等，結合「戲中戲」的呈現及時下流行穿越時空的故事情節、當代潮流音樂特色，以及傳統歌仔戲與北管戲曲藝術，透過淺顯易懂的方式，緊湊趣味的節奏，將傳統北管藝術較嚴肅艱澀的歷史文化表現得更平易近人。

演出場次是12月14、15日下午1時30分至2時10分，以及下午3時30分至4時10分；16、17日上午11時30分至12時10分，以及下午3時至3時40分。

(中時 )