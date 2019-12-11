彰化市直達台中朝馬站，目前規劃停靠15站，彰化市12站、台中市3站。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市直達台中朝馬站公車真得要上路！預計就在過年前。彰化縣政府11日召開市區客運暨大眾運輸審議會，兩家業者競標，中鹿客運評選得標，業者開出了優惠辦法，包括營運第1個月免費搭乘，培養運量，平日行駛10班次、假日16班次。

彰化縣政府爭取這條公車路線倍受期待，6日兩家客運業者投入競爭，彰化客運和員林客運合遞1張標單，另家是和欣客運關係企業中鹿客運，最後中鹿客運得標，公路總局也確定將補助添購新巴士。

彰化市民頻繁往返台中就業、上學，要乘大眾運輸，最快是搭火車到台中車站，若想逛百貨公司、到國家歌劇院、就得再轉公車，繞經台灣大道一大圈。

彰化縣政府工務處和台中市政府積極協調，這條公車路線終於上路了，和台中緊一線之隔彰南路民眾更額手稱慶，可直搭公車了，要到火車站也可利用這線公車。

工務處長林漢斌表示，台中捷運綠線延伸到彰化，這線公車也兼負培養運量，縣府不補貼，廠商自負營虧，得標中鹿客運更配合推出優惠，前1個月免費搭乘，正積極協調春節前上路。

工務處交通運輸科長許僅宜表示，目前規劃停靠15站，彰化市12站、台中市3站，起迄點分別是彰化火車站、台中市朝富路的朝馬轉運站，班次目前預計平日10班次，起訖時間是6點30分到20點30分，假日增加到16班次，從6點30分到晚上22點30分。

(中時 )