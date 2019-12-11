為何唱《採紅菱》？張善政揭關鍵一通電話 (影/中天新聞)

國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政在日前抽號次時，大唱改編版的《採紅菱》。張善政昨日參加直播玩遊戲「狼人殺」時大爆韓國瑜的料，說該曲是韓國瑜自己改編的，而且還在抽號次的前一晚打電話給他，並且在電話中教唱「唱得很大聲」。

張善政昨和韓國瑜競選辦公室發言人團、國民黨台北市議員羅智強、國民黨台北市議員游淑慧等人玩「狼人殺」遊戲，並且開直播與網友分享。張善政在直播中爆料說，「去抽號次的前一天晚上我其實蠻累的，剛剛躺到床上要睡覺時，韓總就打給我了」。

韓國瑜在這通電話中興奮對張善政說：「我唱條歌給你聽，30秒就好，然後他就在電話上把那條歌（改編版的採紅菱）唱完了」。張善政說自己聽完就問說是「明天要用的？」兩人就一致同意說唱這首歌的想法「很好啊」。

那怎麼知道會抽到2號？張善政急忙搖頭解密說他倆也不知道會抽到2號，韓國瑜只是想說:「不管抽到幾號，都準備要唱這首歌」。

現場議員聽了這內幕後，忍不住吐槽說：「是韓國瑜就是想唱歌吧，沒有在管會抽到幾號。」還有人笑說：「原來張院長和韓總的關係是會半夜打電話呀」。張善政還笑說，韓國瑜在電話中教唱時，「唱得很大聲」，讓他太太在一旁聽了都笑出來，打完後韓國瑜還用簡訊傳歌詞給他，讓他有時間練歌，明早就要唱了。

9日韓國瑜、張善政到中選會抽總統號次，抽中2號之後，韓國瑜、張善政兩人於現場改編「採紅菱」歌詞，高唱：「我們倆牽著手阿選總統、選總統，得呀台灣安全，得呀人民有錢，就好像兩兄弟啊，為人民呀，我倆一條心。」宣示兩人齊心。

韓國瑜、張善政牽手大唱改編版「採紅菱」

(中時電子報)