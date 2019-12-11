自稱是朱元璋後代的前台北市光信里長、武術家朱雪璋，3年前因不滿外號「深海閻王」的柔術高手王毓霖挑釁，設局邀約比武，暗中找人埋伏痛毆、持刀砍斷王的腳筋，二審判刑6年；王男申請犯罪被害補償140萬元，台北地檢署認為王傷後經醫治已未達法律規定的重傷害程度，駁回申請。王不服，向高檢署申請覆議，日前仍遭高檢署駁回，因此王不能領取犯罪被害補償金確定。

2016年2月朱不滿王毓霖等人在網路上以挖鼻屎、比中指挑釁，在臉書對王男等人下戰帖，邀約王到他的正心道場比武，朱比武前指示員工拿黑襪套住道場監視器，並派徒弟守門。

王毓霖等人抵達道場後，朱便指示員工將道場大門鎖上，並叫朱妻從後門放黑衣人進入，分持球棒、木劍圍攻王毓霖3人受傷。一審判朱徒刑6年，案經上訴，高院因朱對和解一再反覆，認定他沒悔意，依重傷害未遂罪判刑6年。

王男向北檢申請犯罪被害補償，請求他因遭重傷害致勞動能力減損、精神慰撫金共140萬元，但檢方認為，重傷害是指毀敗視能、聽能、語能、味能、嗅能、一肢以上機能、生殖機能或其他身體或健康有重大不治或難治傷害。且依最高法院判決，如經診治後雖不能回復原狀，僅只減衰其效用，就不算重傷。

另高院曾請台大醫院鑑定，認定王勞動能力減損比列為5％，未達毀敗或嚴重減損其左上肢、左下肢機能之重傷程度，不算重傷害。檢方審議後認為王傷勢未達重傷害程度，不符申請資格，決議駁回。王不服決議，向高檢署申請覆議。但高檢署日前已依法駁回，因此王確定拿不到犯罪被害補償金。

不過，王毓霖另向朱雪璋夫婦等16人，求償財產損害、精神慰撫金等3837萬元，台北地院11月22日曾經開庭審理。庭審中，法官要求王的律師要盡速提供薪資所得，且證明王是武術教練，否則難以評估王實際受到的損害，並強調「如果再不提出，就只能用基本工資來計算，這樣錢會很少」。

(中時 )