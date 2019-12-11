51歲韓國歌手金健模上月才宣布喜訊，將在明年初和小他13歲的美女鋼琴家結婚，上周卻突然傳出性暴力酒店女子的醜聞，還逼迫女子口交得逞。昨(10日)又有第二名女子出面，指控在酒店工作時被金健模毆打，導致她眼眶和鼻骨骨折，但對此，金健模公司先前否認後，對於新爆料暫無回應。

律師姜容錫（音譯）上周在MBC節目《橫豎研究所》爆料，指收到一名在酒店工作的小姐控訴被金健模脅迫口交，已收集好證據準備提告，金健模公司則全數否認，並表示要反告誣告、名譽毀損。昨姜容錫再度於節目中爆料，說消息曝光後有許多受害者向他聯繫，其中一位在娛樂場所工作的小姐主張曾被金健模拳腳相向。

據《Mydaily》報導，該女提供了醫院診斷書，為了證明2007年曾被金鎮模毆打受傷，先前沒報警是因為被金鎮模和老闆恐嚇，現在站出來是希望不要再有受害者。而金健模捲入風波後，負責承辦他25周年演唱會的主辦方回應：「從目前看來，我們相信歌手，並決定按照原計畫繼續進行」。

(中時電子報)