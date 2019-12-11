美國12月15日對大陸1560億美元進口商品加徵關稅在即，白宮正在商討是否有其他選擇，據傳，為美國總統川普提供對北京政策顧問白邦瑞(Michael Pillsbury)已經提交給白宮一份備忘錄，除了延期讓陸美得以舉行更多貿易談判之外，也不排除對陸逐步提高關稅稅率超過50%的激進方案。

據紐約時報報導，被稱為「中國通」、華盛頓哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞已經提出一份對陸關稅對策備忘錄，內容顯示選項有延長加徵關稅期限、承諾舉行更多經貿磋商會議，其中最激進的選項就是對陸逐步提高超過50%的額外關稅稅率，並且不在最初提出的任何要求上做出任何讓步。

然而，在川普政府本周於「美墨加貿易協定」（USMCA）在美國國會投票表決取得重大進展後，華府將擺在陸美達成貿易協議進程的注意力稍稍轉移。如果川普為了增加談判空間，而對陸12月15日即將加徵關稅的決定延後的話，這將是川普今年第5次延後或取消關稅，這很有可能引發美國內部對於北京當局利用談判過程，拖延關稅的批評。

自川普10月宣布陸美達成首階段的貿易協議以來，北京當局一直敦促美方取消對陸3600億美元進口商品關稅，讓許多批評人士認為，這只是暫時緩和雙方的貿易爭端，但對於解決大陸經濟長期以來侵犯美國利益來說，無濟於事。

有美國官員表示，美方正在等待陸方願意為了達成貿易協議妥協的訊號。前白宮貿易顧問Clete Willems表示，北京當局似乎正在採取行動，例如購買大豆，藉此釋出最大誠意，讓美方願意延期對陸加徵關稅。不過，Clete Willems指出，這件事必須由川普決定，「現實的情況是，他可能還是兩個都選」。

(中時電子報)