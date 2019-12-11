氣候變遷及異常天候造成企業營運不確定風險增大，且可能面臨訴訟風險。國泰金控總經理李長庚11日表示，國泰金正積極建構氣候「風險地圖」，如全台土石流高風險地區，對國泰世華銀行的授信、國泰世紀產險的保單影響情況，以精準評估承保風險、往來客戶營運可能出現的問題等。

國泰人壽總經理劉上旗亦指出，國壽積極落實責任投資（ESG），如對一些高碳排企業，會先查詢是否被列入排除名單或關注名單，若是排除名單就不予投資，列入關注名單的企業，國壽的投資人員必須寫風險評估報告，如2018年就有243件投資案必須寫投資報告，依報告來評估不投資、減少投資部位或再觀望，劉上旗表示，責任投資已內化到國壽的文化裡，長期推動，投資報酬率可提高、風險可降低。

國泰投信總經理張雍川表示，全球機構投資人非常在意ESG，如勞退基金要篩選代操投信時這是「必考題」，國外退休基金與保險公司委託操作時，亦會要求相關責任投資準則，因此國泰投信亦有全球ESG名單資料庫，對於評比較差的企業會隨時關注，若基金經理人投資到ESG評分差的企業，投資部位又相對較大時，每周都會被警示，要求檢視部位的安全性。

國泰金控11日舉辦氣候變遷論壇，這是其第三年主辦此活動，李長庚表示，第一年是邀請美國前副總統高爾與15家國內企業，就此議題舉行閉門會議，去年第二年，今年有三大特色，一是參與人數是第二屆的二倍，第二是台灣市值前50大企業有30家參與論壇，三是第二年參與的企業有57％再派人參與第三屆，李長庚說：「代表台灣企業越來越關心此議題，且越好的公司越積極參與」。

李長庚表示，據統計到今年5月全球有逾1,300件與氣候相關的訴訟案，都是控訴政府或企業對氣候變遷影響揭露不實或不足，所有企業未來都會面臨這種訴訟風險，國泰金亦積極面對，如氣候變遷造成的災損賠償日益增加，國泰產勢必要面對此問題，雖然可以透過國際再保，但國泰金是建構風險地圖，要提升自身的風控能力。

國泰金全集團動員因應氣候變遷、節能減碳，國壽推行保單無紙化，亦已有90％以上保戶選用電子保單，今年將跟環保署申請「減碳標籤」，劉上旗說，國壽2018年比2016年減少14％的碳足蹟，是讓全體員工及保戶都很有感。

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