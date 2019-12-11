儘管在美國封殺與部分執政的基民黨議員揚言抵制的情況下，華為仍然成功打進德國電信大廠Telefonica Deutschland，將與諾基亞合作共同部署其5G網路。雖然德國尚未敲定管理5G設備供應商的安全規則，但華為這一步是繼其在6月打開西班牙市場後，在歐盟市場再下一城。

Telefonica Deutschland會採用華為5G設備也是有跡可循，Telefonica Deutschland原名O2 Germany，2005年由西班牙電信巨頭西班牙電信（Telefónica）收購，2011年又與HanseNet合併，合併後的公司更名為Telefonica Deutschland，但該公司目前仍以O2品牌營運。

Telefonica Deutschland是繼瑞士的先行者Sunrise（華為製造的5G網路已於今年年初投入運營）之後，將華為列為5G供應商的少數歐洲運營商之一。

柏林希望加強技術認證和對供應商治理的審查，而議員仍在考慮是否要立法進行額外的監督。但最近，徹底禁止華為設備輿論已逐漸沉寂下來。

Telefonica Deutschland執行長Markus Haas在電話會議上對記者表示：「我們希望這種不確定性的狀況盡可能短縮，因為我們目前尚無任何供應商完成認證。」

德國的另外兩家行動電話營運商：市場領導者Deutsche Telekom和沃達豐都是華為的現有客戶，但尚未公開確認他們是否會堅持使用華為的5G網路。

(中時電子報)