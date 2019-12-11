林柏宏（左）與導演二度合作。公視提供

林柏宏說，拍鄭文堂導演的戲要戰戰兢兢。公視提供

林柏宏飾演熱血有理想的菜鳥攝影記者。公視提供

林柏宏（右）飾演熱血有理想的菜鳥攝影記者。公視提供

林柏宏在民視、公視電視劇《鏡子森林》飾演菜鳥攝影記者，他11日受訪表示，開拍前曾跟資深攝影狗仔攝影實習，化學系畢業的他，最好奇狗仔的「投資報酬率」有多少，有時要等1、20個小時都拍不到，生活中他自己幾乎沒被狗仔拍過約會畫面，「可能我的生活太無聊了啦」。

林柏宏出道至今零緋聞，去年僅透露和一位圈外人交往，但沒有被狗仔曝光過戀情，「我就是過正常生活，也不知道為何沒有被拍到」，笑說自己的意思不是要狗仔跟拍他，也不會因為有沒有被偷拍就改變生活。他稱單身1年多，通常處理難過的情傷，都是藉由忙碌工作轉移情緒。

他初期進不去角色、找不到角色存在感，心裡慌、沒安全，一度在片場崩潰痛哭，當場把導演鄭文堂嚇壞，馬上找他密室協商，導演說：「我相信每個演員都希望在戲裡要有存在感，但需要時間展現角色魅力。」林柏宏直到拍到進災區拍攝地震新聞的橋段，他才感受到這角色的核心。

林柏宏劇中雖是菜鳥，但導演仍要他表現該有的積極態度，劇中還與姚淳耀有激烈衝突，必須表現「很難處理」的樣子，這樣才不會被楊謹華這些資深記者吃死死，導演笑言：「生活中我認識的林柏宏也和角色一樣『沒那麼好處理』。」強調林柏宏是懂得不斷自我要求的演員。

導演鄭文堂表示，「我們拍下來的新聞現場，其實坦白說跟真實的新聞現場已經很接近，但是真正跑新聞的人來看，一定會覺得說『我們更累』，我們能拍出某一部分壓力，我想大家看了會有更多紓解」。

《鏡子森林》每週日晚間10點民視播出，公視每週六晚間９點播出2集。龍華偶像台與四季線上影視、LINE TV、KKTV、friDay等網路平台也播映。

(中時 )