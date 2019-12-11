誠盟公司11日下午三時舉辦耶誕報佳音活動，在機場第二航廈登機長廊裡，由聖誕老公公搭著聖誕電動車領軍，帶著美麗的聖誕女郎及可愛的小天使們開心歡唱，向旅客發送糖果報佳音。（陳麒全攝）

誠盟公司11日下午三時舉辦耶誕報佳音活動，在機場第二航廈登機長廊裡，由聖誕老公公搭著聖誕電動車領軍，帶著美麗的聖誕女郎及可愛的小天使們開心歡唱，向旅客發送糖果報佳音。（陳麒全攝）

誠盟公司11日下午三時舉辦耶誕報佳音活動，在機場第二航廈登機長廊裡，由聖誕老公公搭著聖誕電動車領軍，帶著美麗的聖誕女郎及可愛的小天使們開心歡唱，向旅客發送糖果報佳音。（陳麒全攝）

耶誕節即將來臨，桃園機場也充滿溫馨耶誕氣氛，桃園機場經營伴手禮及餐飲的誠盟公司，11日邀請小朋友進入桃園機場管制區出境長廊以歌聲向旅客送上祝福「報佳音」，也向候機的旅客送上小禮物，提前祝賀耶誕節快樂。

誠盟公司11日下午三時舉辦耶誕報佳音活動，在機場第二航廈登機長廊裡，由聖誕老公公搭著聖誕電動車領軍，帶著美麗的聖誕女郎及可愛的小天使們開心歡唱，向旅客發送糖果報佳音，並於D5駐點演唱「We Wish You a Merry Christmas!」、「聖誕HoHo」及「心花開」等歌曲與旅客互動。

18位可愛小天使穿著紅色的耶誕服飾搭著雪橇車，向搭機旅客報佳音，電動車延著長移動，車上耶誕小天使可愛動人的歌聲，將歡樂的耶誕氣氛傳遞給旅客，用愛與幸福溫暖經過的每一個人，讓不少國內外旅客頻頻駐足，留下美好回憶。

誠盟表示，每一年耶誕前夕都會邀請不同團體到機場與國內外旅客分享歲末的喜悅，今年也邀請新生命小組教會幫忙，安排3歲到7歲的小朋友一起到桃園機場報佳音，更有一家5名兄妹一起來參與這項別具意義的活動。

董事長古素琴表示，在西方國家的耶誕節就如同華人的農曆新年一樣，是闔家共同分享平安喜樂的節日，也希望藉由在機場報佳音的活動，讓往返國門的旅人，感受到台灣的滿滿祝福。

(中時 )