彰化縣長王惠美表示，統籌分配款彰化人均最低，風電又在彰化的海域，衝擊漁民，要給地方政府實質的回饋。（吳敏菁攝）

彰化離岸風機占全台70％，彰化實際收益有多少？彰化縣國民黨議員11日疾呼中央訂定專法課徵綠能稅、挹注地方財源，並指出只要每發1度電，即課徵0.5元綠能稅收，預估每年將創造73億元地方稅收，民進黨黨團則不以為然指出不能只要綠金不要綠能。

議員劉淑芳表示，近年來經濟部大力推動離岸風電及太陽光電，依據台電公布，目前全國再生能源裝置容量已高達13％以上，風力和太陽光電成長速度最快，耗用地方天然資源程度逐年提高，衝擊地方生態和既有經濟活動，衍生隱藏性成本，再生能源售電收入繳交營業稅屬於國稅，統籌分配機制未能充分反映地方貢獻。

國民黨議員劉惠娟、林庚壬、白玉如、涂淑媚、張瀚天、顧黃水花等，今天高舉「綠能肥、彰化瘦」等抗議牌子，還拿出雞蛋，表達要雞蛋，不要雞屎，要求專法回饋地方。

民進黨團總召尤瑞春、議員賴清美等則指出，綠能稅過去就積極爭取，但國民黨去年為了選舉卻阻擾，綠能公司釋出善意補助彰化縣學校營養午餐，嘗到綠能福利了國民黨才回過頭要求綠能回饋、綠能稅收。

縣長王惠美表示，一再強調並非反對綠能，而是反對躁進，過去說風電可創造2萬多個工作機會，實際運維人力才575個就業機會，而港口在台中和高雄。能源法規定綠對回饋才0.018，其中15％屬彰縣府，如此包括印花稅等，彰縣府1年回饋金大概1億多，向經濟部長反映，修法後所在地方政府才從15％提升到一半，才有3億元收入，「不爭取真的什麼都沒有」，拜託立委在中央支持綠能稅。

(中時 )