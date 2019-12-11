新創企業9成缺資金在1年內倒閉，中華民國專利師公會今天向政府提出「2020智財建言白皮書」，以成立「專利推廣基金」、「建立專利交易平台」、「推動海外訴訟保險」等10大建言，希望協助新創企業以無形資產價值籌措資金。

今年8月，工研院宣布和中小企業信保基金推動「無形資產融資」，成功協助三家企業以專利技術拿到2500萬融資，創下新例。但須審查、鑑價，仍有許多新創事業空有好的專利與技術，苦於無「錢」發展。

專利師公會針貶國內專力發展有四大問題，包括「法制不夠完備」、「審查不夠人本」、「政策不夠前瞻」與「活化不夠紮根」，在在顯示政府在扶植新創事業上仍有許多改善空間。

公會並向政府提出10大建言，在法制面上，有「優化專利法制」、「完備專利師法」、「研擬AI智財保護政策」。財務面上，有推動成立「專利推廣基金」、「推動智財活化制度(專利交易平台)」。國際面部分，則有「推動海萬專利訴訟保險制度」、「深化國際交流」等。

對於財務協助上，專利師公會理事長林宗宏表示，國外已有專利交易平台協助募資，因此主張也成立國內的「智財權營運平台」，讓新創公司可以上傳專利技術，在上面由投資人下標，媒合交易，讓好的技術被投資，新創公司可以無形資產取得資金。

另外，國內一年專利與商標審查收取規費金額就達35億元，但這些錢智慧局後來都上繳國庫，用在智財權投資上不夠多。林宗宏說，因此公會也建議成立「專利推廣基金」，將35億元抽取2到3成成立特種基金，拿來補助像是新興科技、5＋2產業、中小企業的專利佈局與研發。

不過這些建言政府方認為難度高，智慧局局長洪淑敏表示，成立推廣基金涉及政府整體政策，且有修法困難，可行性低。智財權營運平台的建議，則是目前工研院有一個價值創造平台，已可服務專利產業商業化，如認為不夠好還可具體看如何調整。

(中時 )