經濟部標準檢驗局設置的國家度量衡標準實驗室11日起增加設備，新設置「靜態重力法無機元素供應驗證系統」，協助國內電子級試劑污染物分析計量追溯，相關訊息已公布在國家度量衡標準實驗室網站。

標準檢驗局表示，新建置的「靜態重力法無機元素供應驗證系統」主要用於參考物質驗證與提供客製化的技術服務。首先推出鉛元素參考物質，此為國內首項依據ISO 17034品質規範生產的鉛元素參考物質，可作為國內電子級試劑污染物分析之計量追溯。

目前半導體在奈米製程對於許多污染物非常敏感，並顧慮製程中所使用試劑遭遇到微量金屬污染物，所以對於電子級試劑的品管要求日漸嚴苛，而該系統新建後可為國內廠商提供在地化及客製化的分析技術服務。新開發的「靜態重力法無機元素供應驗證系統」係利用滴定方式進行液態鉛元素之參考物質濃度驗證，可供應1,000 mg/kg ± 2 mg/kg鉛元素之參考物質，與美國及日本生產之驗證參考物質具技術等同性，相對不確定度均小於0.2%。

(工商 )